Более 100 лучших бизнесменов-мусульман со всей России собрались в Арске

В зале районного Дома культуры в Арске собрались более 100 мусульман-бизнесменов со всей России — члены Private Club Ассоциации предпринимателей мусульман России, которая объединила в единую организацию людей, занимающихся исламским бизнесом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил участник события.

По словам источника агентства, представители АПМ РФ ознакомились с инвестиционным потенциалом Арского района и подписали соглашение о сотрудничестве, изучили опыт работы коллег по цеху, оказали помощь в строительстве медресе, посетили родину поэта Габдуллы Тукая и представили новый проект, посвященный воспитанию детей.

С приветствием к участникам события обратился президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов. Он отметил, что до начала XX века предприниматели-мусульмане очень много делали для татарского мира: строили школы, больницы и другие социально значимые объекты, которые долгие годы служили народу.

«А что делаем мы для следующих поколений, что оставим после себя? Теперь нынешние мусульмане должны быть полезными обществу, эта миссия сегодня за нами. Неслучайно наша встреча проходит на родине великого Тукая и в Год родных языков и народного единства», — сказал Айдар Шагимарданов.

Спикер добавил, что ассоциация ставит перед собой цель объединить бизнесменов и создать экосистему, охватывающую все сферы жизнедеятельности человека. Затем президент АПМ РФ поблагодарил руководство Арского района за теплый прием и выразил надежду, что предприниматели найдут здесь единомышленников и внесут свой вклад в развитие муниципалитета. С ним был солидарен и глава района Ильшат Нуриев, который сказал, что Арск всегда открыт новым возможностям и готов оказать всестороннюю поддержку инвесторам. Далее было подписано соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и ассоциацией.

Мухтасиб Арского района Эмир Миннемуллин выразил благодарность АПМ РФ за организацию мероприятия такого уровня, рассказал о строительстве медресе в городе и призвал собравшихся оказать посильную помощь.

После официальной части эксперт по публичным выступлениям Айнур Зиннатуллин провел для предпринимателей-мусульман мастер-класс.

После коллективного намаза в центральной мечети Арска гости направились к одному из резидентов АПМ РФ — в компанию, занимающуюся металлоконструкциями и производством сэндвич-панелей. Руководитель бизнеса Фанис Гарафеев провел экскурсию по предприятию и ответил на вопросы своих коллег. Затем члены ассоциации ознакомились с деятельностью промышленного парка «Арский».

На родине татарского поэта Габдуллы Тукая, в деревне Новый Кырлай, бизнесмены посетили музейный комплекс, где им рассказали о жизни и быте сына татарского народа. Здесь же, в местном Доме культуры, состоялась презентация проекта «АПМ РФ Дети», охватывающего ряд направлений работы с подрастающим поколением. Среди ключевых моментов — отношение родителей к своим детям, основы финансового воспитания, самопрезентация, лидерство, предпринимательство, интеллектуальные игры, обучение самостоятельности, психоэмоциональное развитие через спорт, создание внутри семьи благоприятной среды для становления ребенка в полноценную личность и многое другое.

Во второй день встречи мусульманские бизнесмены отдохнули семьями, для каждого резидента АПМ РФ и члена его семьи были разработаны игры и развлекающие мероприятия. Такие встречи членов ассоциации проходят ежемесячно на разных территориях.