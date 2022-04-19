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Общество
19 апреля 2022  21:06

Более 100 гражданских вышли к войскам РФ с территории «Азовстали» - СМИ

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Более 100 мирных жителей Мариуполя вышли с территории, прилегающей к заводу «Азовсталь», к штурмующим предприятие войскам России и ДНР, сообщил Первый канал.

По данным телеканала, 120 человек укрывались в подвалах домов, находящихся прямо возле КПП «Азовстали».

Ранее стало известно о начале масштабного штурма завода. Заблокированным на заводе военным предложили сдать оружие. Для них открыли гуманитарные коридоры.

Корреспондент телеканала «Россия 24» сообщил со ссылкой на администрацию ДНР. Что этими коридорами никто не воспользовался.

Военная спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объяснил необходимость операции недружественной политикой Киева и подготовкой удара по ДНР и ЛНР. Целью спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

#спецоперация
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