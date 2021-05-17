Более 100 фольклорных коллективов выступят вживую на празднике Каравон-2021

Русский народный праздник Каравон в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет 22 мая в допандемийном «живом» формате. Об этом рассказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Руководитель района напомнил, что в 2020 году торжество прошло в урезанном виде, с использованием интернет-технологий. Тогда эти меры были оправданы пандемией коронавируса, но заменить традиционные гуляния онлайн-формат не смог.

«В 2021 году мы готовимся к празднику с особенной тщательностью. Проработка торжества идет совместно с Минкультуры РТ. На наших площадках будут выступать более 100 фольклорных коллективов из республики и других регионов России», — рассказал Зарипов.

В заключение он добавил, что в подготовке к Каравону-2021 активно готовятся не только профильные министерства и ведомства, но и местные жители.

«Поэтому приглашаем к нам на праздник гостей со всего Татарстана», — резюмировал Ильдус Зарипов.

Полный текст интервью Ильдуса Зарипова ИА «Татар-информ» опубликует в ближайшие дни в рамках проекта «12 этаж».