Более 100 финно-угорских писателей соберутся на конференции в Югре

С 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске, Березово и Пыть-Яхе пройдет IV Конференция финно-угорских писателей. Участниками станут более 100 литераторов, переводчиков, издателей и исследователей из разных регионов России. Всего на конференцию зарегистрировались 107 человек, сообщает «ugra-news.ru».

Главной темой встречи станет локальная идентичность. Участники обсудят значение «малой родины» для финно-угорских народов, развитие национальной литературы, сохранение языков и укрепление межкультурных связей.

В программу также вошли вопросы книгоиздания в Ханты-Мансийском автономном округе и других финно-угорских регионах, роль чтения в сохранении родного языка и формировании интереса к книгам. Для писателей организуют специальные секции, направленные на повышение профессионального мастерства.

Среди приглашенных гостей – прозаик и критик из Севастополя Платон Беседин, поэт и искусствовед из Санкт-Петербурга Роман Круглов, поэт-переводчик из Екатеринбурга Андрей Расторгуев, прозаик из Петрозаводска Владимир Софиенко и поэт из Рыбинска Александр Рыжков – основатель литературного музея и организатор фестиваля «Солнечный круг».

География конференции охватит все финно-угорские регионы России. Участники приедут из Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Карелии, Коми, Коми-Пермяцкого округа, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Также на конференции будут представлены Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

Торжественное открытие и пленарное заседание в Ханты-Мансийске пройдут в Национальном центре «Россия» в Югре. Деловая программа включает круглый стол по вопросам перевода, секцию исследователей финно-угорской литературы, книжную выставку «Югорика» и конкурс «Югорская книга», география которого расширилась в прошлом году.

Для молодых авторов проведут литературную мастерскую с отдельными секциями прозы и поэзии, а также семинар по авторскому праву.

Культурная программа предусматривает встречи клуба «Чтение со вкусом», посвященные творчеству Волдиной и Тарханова, встречи с писателями и презентации новых изданий. Молодые авторы из финно-угорских регионов также смогут принять участие в турнире «Поэтические дуэли».

Часть программы пройдет в поселке Березово, расположенном в Арктической зоне и известном своим историко-культурным наследием. Участники отправятся туда на речном транспорте в рамках трехдневного выезда. В Березово состоятся встречи с писателями из Коми, Коми-Пермяцкого округа, Марий Эл, Карелии, Санкт-Петербурга и Тобольска.

Официальное открытие конференции состоится 8 сентября, когда в России отмечается День языков народов Российской Федерации. К этой дате приурочен Всероссийский диктант на языках народов России «Россия – дом народов». Его проведут в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок.

IV Конференция финно-угорских писателей продлится до 12 сентября. Ее мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске, Березово и Пыть-Яхе.