Более 100 экоактивистов соберутся в Казани для решения проблем Мирового океана

В Казани 12-13 марта пройдет масштабный хакатон «ЭкоХак: Чистый океан», организованный при поддержке Академии наук РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ и компании «Миррико».

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, мероприятие объединит более ста участников из России, Туркменистана и Узбекистана и станет ключевым событием экологической повестки в рамках серии Kazan Digital Legends и международного форума Kazan Digital Week.

Хакатон направлен на поиск инновационных решений для борьбы с загрязнением гидросферы, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Конкурсантам предстоит работа над девятью актуальными кейсами, включая создание систем прогнозирования загрязнений, методов биоремедиации и технологий переработки микропластика. Призовой фонд соревнований составит 450 тыс. рублей.

Особую значимость событию придает его связь с научно-исследовательской миссией путешественника Фёдора Конюхова. В декабре 2026 года он отправится в одиночную экспедицию через Тихий, Индийский и Атлантический океаны на плоту «Миррико», изготовленном из переработанного пластика. Пробы воды, которые будут собраны в ходе кругосветного плавания, передадут ученым для анализа.

Министерство экологии РТ совместно с Академией наук Республики Татарстан выразило готовность изучить данные экспедиции и рассмотреть лучшие технологические разработки финалистов хакатона. Полученные результаты позволят оценить пути распространения микропластика и его воздействие на экосистемы, что необходимо для выработки эффективных мер по охране водных объектов.

«В Татарстане сформирована эффективная практика взаимодействия науки, власти, бизнеса и общества для решения сложнейших экологических задач. Поддержка таких инициатив, как хакатон "Чистый океан" и экспедиция Федора Конюхова, – это вклад в глобальную науку и экологическое благополучие планеты», – подчеркнули в Министерстве экологии РТ.