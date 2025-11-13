Более 100 единиц спецтехники подготовлено на ГЖД для работы в зимний период

На Горьковской железной дороге завершилась подготовка к работе в зимний период. Железнодорожники подготовили 103 единицы специализированной техники, в том числе 17 пневмоочистительных машин, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пневмоочистительные машины используются в начале зимы, когда снег мягкий и не спрессованный. Они включены в специальный снегоуборочный поезд. Такой состав со скоростью от 5 до 40 км/ч выдувает выпавший снег с железнодорожного пути», – говорится в сообщении.

Для очистки железнодорожных путей в период сильных снегопадов подготовлены 29 плужных снегоочистителей. Они очищают снег с путей со скоростью до 70 км/ч. Кроме того, подготовлено пять стругов-снегоочистителей для ликвидации снежных валов и очистки кюветов.

Для очистки от снега железнодорожных путей возле станций задействуют 44 снегоуборочные машины и самоходные поезда. В такой состав можно загрузить до 340 куб. метров снега.

На вокзалах и станциях железнодорожники проверили осветительную аппаратуру, компрессорные установки, устройства пневмообдува стрелочных переводов и систем связи. К работе в зимних условиях также подготовлены объекты тепловодоснабжения.

Проведено техническое обслуживание пассажирских поездов и систем отопления вокзалов.