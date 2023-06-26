Более 100 детей из Татарстана отправились в Крым на вторую смену в центре «Сәләт»

Сегодня на Черноморское побережье отправляется профильная смена «Сәләт — Җилкән», которая пройдет на базе молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Крыму. Участниками смены стали более 120 детей от 12 до 18 лет, порядка 100 из которых прибудут из Татарстана.

Насыщенная программа смены разделена на шесть направлений: фотодело, живопись, спорт, танцы, дизайн и большой блок интеллектуального роста. Образовательная часть, которая продлится две недели, включит два цикла и даст ребятам возможность проверить свои силы по четырем разным направлениям. Причем сферу деятельности ребенок сможет выбрать самостоятельно.

Помимо занятий, участникам смены предложат ряд культурно-массовых мероприятий, которые помогут им раскрыть свои навыки и таланты, проходя игры, квесты, мастер-классы и вечерние мероприятия.

«Я была на этой базе, поэтому знаю, куда еду, и, конечно, ожидания самые крутые, потому что только на этой базе есть полный набор всех условий, необходимых для крутой смены. Например, в зависимости от того, какую атмосферу хочешь создать на вечернем мероприятии, выбираешь закрытую площадку или же наоборот — под открытым небом. Вообще, это супер классная база не только для организации отдыха, но и реализации себя, своего потенциала, в качестве руководителя смены или вожатого», — поделилась директор смены Алина Набиуллина.

Напомним, первая смена центра называлась «Сәләт — Дәрт» и стартовала 10 июня. В ней принял участие 161 подросток из Татарстана, Крыма и Севастополя, Москвы, Московской области, Тюмени и Ульяновска.