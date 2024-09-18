Более 10 тысяч татарстанцев уже стали участниками мероприятий «Недели безопасности»

За два дня «Недели безопасности» работники фонда Безопасности дорожного движения и автоинспекторы провели уже 75 мероприятий.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В Алькеевском районе более 500 детей посмотрели спектакль «Правила дорожные детям знать положено».

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В Альметьевске прошел спортивно-познавательный конкурс «Тропа безопасности».

В Чистополе и Менделеевске организовали семейную квест-игру на тему безопасности дорожного движения.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В Нурлатском, Кукморском, Заинском, Чистопольском, Лениногорском, Аксубаевском районах провели акции «Ребенок — главный пассажир!», «Безопасный переход» и «Внимание, пешеход!».

Более того, в каждом районе Татарстана ежедневно проводят родительские собрания, совещания и круглые столы по вопросам безопасности детей. Со школьниками и детсадовцами проводятся беседы, детям показывают тематические фильмы и социальные ролики.