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Более 10 тысяч татарстанцев уже стали участниками мероприятий «Недели безопасности»
За два дня «Недели безопасности» работники фонда Безопасности дорожного движения и автоинспекторы провели уже 75 мероприятий.
В Алькеевском районе более 500 детей посмотрели спектакль «Правила дорожные детям знать положено».
В Альметьевске прошел спортивно-познавательный конкурс «Тропа безопасности».
В Чистополе и Менделеевске организовали семейную квест-игру на тему безопасности дорожного движения.
В Нурлатском, Кукморском, Заинском, Чистопольском, Лениногорском, Аксубаевском районах провели акции «Ребенок — главный пассажир!», «Безопасный переход» и «Внимание, пешеход!».
Более того, в каждом районе Татарстана ежедневно проводят родительские собрания, совещания и круглые столы по вопросам безопасности детей. Со школьниками и детсадовцами проводятся беседы, детям показывают тематические фильмы и социальные ролики.
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