Более 10 тыс заявок подано на второй поток президентской программы «Время героев»

Более десяти тысяч заявок подано во второй поток президентской программы «Время героев».

Владимир Путин отметил, что для военных максимально простые условия для участия в конкурсе.

«В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества. У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал глава государства.

Члены экспертного клуба из Татарстана подчеркнули важность этого проекта.

«Поддерживаю нашего Президента, сердце наполняется гордостью за наш народ и этих людей. России необходима новая элита, как раз из таких военных, участников СВО, которые должны занимать ведущие позиции в системе образования воспитания молодёжи, в государственном и муниципальном управлении», – подчеркнула Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

На сегодня уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

По мнению проректора по научной работе Казанского инновационного университета, доктора юридических наук и профессора Игоря Бикеева, человек, способный к самопожертвованию, высокому служению, безусловно, может оживить любую систему, в которой окажется, наполнив ее своей нравственной энергией и душевным порывом.

«Эти энергия и порыв – ценности, которые очень востребованы и нужны России и всем нам», – отметил он.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов уверен, что жизненный опыт участников программы также должен быть использован в воспитании подрастающего поколения, так как они не мифические герои, а настоящие, подлинные, представляющие элиту нашей страны.

«Это и отличный социальный лифт для по-настоящему талантливых управленцев вышедших не только из народа, от земли, но и на деле доказавшие, что они готовы отдать за благо нашей страны все, даже жизнь», – высказался председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.