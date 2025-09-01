Более 10 тыс. татарстанцев воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Более 10 тыс. татарстанцев воспользовались технологией «Мобильный избиратель». 14 сентября каждый избиратель может проголосовать не по месту постоянной регистрации, а там, где удобно – для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по своему фактическому месту нахождения.

Сделать это можно через личный кабинет на федеральном портале «Госуслуги», в любом офисе МФЦ «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии, а с 3 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.

«Мы как организаторы выборов обязаны предоставить каждому избирателю возможность проголосовать, и технология "Мобильный избиратель" нам в этом помогает», – отметил председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

«Однако важно понимать, что подать заявление о смене избирательного участка можно в срок до 10 сентября. У избирателей остается всего десять дней для принятия решения о месте голосования», – добавил он.

Проголосовать при помощи технологии «Мобильный избиратель» на выборах Раиса Республики Татарстан можно на территории любого участка по всей республике, а также на экстерриториальном избирательном участке № 2845 в Москве в здании Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации по адресу: Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, строение 1.

На дополнительных выборах депутата Госсовета «Мобильный избиратель» будет доступен в пределах Мелекесского округа. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.

Выбрать удобный для себя участок можно на сайте ЦИК Татарстана, ЦИК России, а также в личном кабинете федерального портала «Госуслуги».

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).