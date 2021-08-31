Более 10 тыс. татарстанцев проголосуют на думских выборах на удобном для них участке

Более 10 тыс. жителей республики подали документы на участие в выборах депутатов Госдумы РФ по технологии «Мобильный избиратель», то есть не по месту прописки. Наибольшее число татарстанцев воспользовались такой возможностью через федеральный портал Госуслуг, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«На прошлых выборах депутатов Госдумы в 2016 году татарстанцы, желающие проголосовать по месту своего фактического нахождения, должны были сходить в свою избирательную комиссию, получить открепительное удостоверение, потом на месте сходить в новый УИК, прикрепиться. Все это требовало времени, расходов на дорогу. Сейчас все удобно, автоматизировано», — отметил Кондратьев.

Прикрепление к новому участку происходит автоматически в соответствии с пожеланием избирателя, ему достаточно выбрать удобный для себя избирательный участок. Сделать это заранее можно на сайте ЦИК России или воспользоваться для этого телеграм-ботом «Мой избирательный участок».

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. Проголосовать по технологии «Мобильный избиратель» можно на территории любого участка по всей стране, но только за федеральный список кандидатов от партий. Голосование за кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, может проходить только в пределах соответствующего округа.

Также в дни голосования в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по Азинскому и Студенческому округам. Проголосовать по технологии «Мобильный избиратель» на этих выборах можно будет только в пределах данных округов.