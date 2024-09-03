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Более 10 тыс. школьников из Татарстана обучат в 2024-м предпринимательским навыкам
11 тыс. учащихся из Казани, малых городов и сел Татарстана поучаствуют в программе «Школьный бизнес-старт» в 2024-м. Предпринимательским навыкам обучат в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает Минэкономики РТ.
Этапов будет несколько. На первом школьники посетят занятия в формате деловой игры. Те, кто справятся с заданием, начнут углубленно изучать теоретические и практические навыки предпринимательской деятельности.
Перед Новым годом планируют провести благотворительную школьную ярмарку, а потом – чемпионат бизнес-кейсов. Весной следующего года развернется финальный слет школьных бизнес-компаний. Победители республиканского проекта поедут в Москву, где им покажут технопарк «Сколково».
Со слов первого замминистра экономики РТ Натальи Кондратовой, с момента начала программы в министерство экономики Татарстана поступило немало положительных откликов.
Она подчеркнула, что программа обучения действительно очень интересная, насыщенная и информативная. Туда приглашают разных профэкспертов, например, действующих предпринимателей, которые от первого лица рассказывают ребятам о бизнесе и необходимых для старта в этом деле навыков.
В общей сложности с 2022-го в Татарстане по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» обучение прошли 23,1 тыс. учеников 5-7 классов.
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