Более 10 тыс. человек приняли участие в экодвижении «Будет чисто»

В Казани прошло награждение экоактивистов движения «Будет чисто». За год в республике проведено более 500 просветительских занятий, а за восемь лет — 1,2 тыс. и 1 тыс. субботников, к которым в общей сложности присоединились свыше 10 тыс. жителей Татарстана. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Одна из основ работы движения — просветительская деятельность. Активисты проводят экозанятия в детсадах, школах, организациях профобразования, вузах и на других площадках. Они рассказывают участникам о раздельном сборе отходов и экологических привычках, природных богатствах республики и редких видах животных.

Кроме того, серьезное внимание движение уделяет природоохранной деятельности. Только за 2023 год в активе его участников 4 экологические акции всероссийского уровня. К ним было привлечено свыше 800 активистов.

«Благодаря такой активной молодежи нам удается добиваться высоких результатов и на федеральном уровне, — заявил заместитель министра экологии РТ Егор Тарнавский. — Победы на экологических олимпиадах, экологическом диктанте, Всероссийской акции „Вода России“ — все это достигнуто благодаря нашим жителям, и, конечно же, вам! Так держать!»

Помимо этого, татарстанцы выиграли четыре гранта на реализацию проектов: «Экокультура», «Учись. Применяй. Действуй!», «Кейс-чемпионаты», «Будет чисто в каждый уголок!».

Кроме того, участников молодежного движения поблагодарили руководитель Татарстанского отделения Российского экологического общества Азат Зиганшин и заместитель председателя комитета Госсовета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Тахир Хадеев.

Молодежное экологическое движение «Будет чисто» создано в 2015 году и развивается при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. За 8 лет участниками и активистами движения стали более 10 тысяч татарстанцев.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология», направленного на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.