Призывники из Татарстана отправятся служить в технополис в южный регион

Завтра утром порядка 10 призывников из Татарстана отправятся служить в военно-инновационный технополис «ЭРА» в Анапу. Там они займутся научной деятельностью по своим специальностям в вузах.

«Мечта попасть в научную роту проснулась у меня во время обучения в вузе. Я подал документы и прошел большой отбор, чтобы попасть в технополис “ЭРА”. Это элита Российской армии, проходить там службу по призыву – это мечта каждого призывника», – поделился призывник из Сармановского района Ринат Давлетшин.

Он окончил КНИТУ по специальности, связанной с автоматизацией работы химический предприятий. На службе Ринат Давлетшин выбрал направление «Нанотехнологии» и будет заниматься разработками в этом направлении.

«Надеюсь, мои знания пригодятся нашему государству. После прохождения службы по призыву я хочу остаться в технополисе “ЭРА” для дальнейшего прохождения службы по контракту», – заключил собеседник.

Казанец Кирилл Апаллонов до призыва на службу успел получить два высших образования на очной и заочной формах обучения. Он окончил ТИСБИ и КНИТУ-КАИ.

«Я с самого начал знал, что необходимо отдать долг Родине. В принципе, я даже желал этого. Когда я учился в университете, к нам пришли представители технополиса “ЭРА” – за полгода до диплома. Они нам рассказали о возможностях. Подал заявку, прошел отбор, и вот я здесь», – рассказал призывник.

По его словам, ему хочется развиваться в разных направлениях, поэтому перед поступлением в магистратуру он решил себя попробовать в научной роте Министерства обороны РФ .

Апаллонов добавил, что обязательным условием для попадания на военную службу по призыву в технополис «ЭРА» стали научные статьи уровня VAC либо же специальные работы под грифом секретно.

«К каждому из нас приставят наставников, мы будем развиваться в разных направлениях, а дальше уже будем определяться с основным вектором», – сообщил собеседник.

Более подробно об отправках призывников в научные роты читайте в материале «Татар-информа».