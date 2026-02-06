Более 10 млрд рублей направили в Татарстане на жилье для детей-сирот

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На расширенном заседании коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан министр Фаниль Аглиуллин представил доклад о ходе обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, поддержка детей-сирот остается одним из ключевых приоритетов социальной политики республики. С 2013 года в Татарстане этой категории граждан предоставили 5 796 квартир. Общий объем финансирования превысил 10 млрд рублей.

В 2025 году жилье получили еще 450 человек из числа детей-сирот. При этом потребность в обеспечении жильем продолжает расти. По состоянию на конец 2025 года на учете состояли 2 644 человека, что более чем в два раза превышает показатели 2022 года.

Министр отметил, что такая динамика указывает на необходимость более тесной и системной совместной работы всех задействованных ведомств с данной категорией граждан.