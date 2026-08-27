Более 10 млн пользователей «Макса» на iOS восстановили уведомления

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Более 10 млн пользователей мессенджера «Макс» с устройствами на iOS восстановили получение уведомлений через мобильную веб-версию сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

Для этого пользователи добавили сайт мессенджера на главный экран устройства. В начале июля в «Максе» сообщали, что таким способом уведомления на тот момент восстановили 5,3 млн пользователей.

Чтобы включить уведомления, необходимо открыть сайт «Макса» в браузере Safari, нажать кнопку «Поделиться», выбрать «Показать больше», а затем «Добавить на экран «Домой». После появления иконки сервиса на экране нужно авторизоваться и разрешить отправку уведомлений во всплывающем окне.

При нажатии на полученное уведомление система откроет установленное на iPhone приложение «Макс». Если приложение не установлено, пользователь попадет в веб-версию мессенджера.

Разработчики ранее рекомендовали владельцам iPhone с установленным приложением не удалять его и отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений в настройках устройства.