Более 10 млн человек пользуются сервисом «Госуслуги. Моя школа»

Приложение «Госуслуги. Моя школа» помогает родителям и школьникам держать под контролем учебный процесс и планировать повседневную жизнь. Сервис был запущен по национальному проекту «Экономика данных» и объединяет ключевые школьные и внешкольные задачи в одном цифровом пространстве, делая взаимодействие семьи и школы более удобным и прозрачным. Сегодня им пользуются уже более 10 млн человек по всей стране.

С помощью «Госуслуги. Моя школа» можно в любое время посмотреть актуальное расписание, домашние задания и оценки, отследить успеваемость и понять, на какие предметы стоит обратить внимание.

Доступна статистика по контрольным и проверочным работам, а также расписание предстоящих проверок, что помогает заранее планировать нагрузку. В приложении отображается информация о возможности исправления оценки с указанием крайнего срока, что позволяет своевременно улучшить результат.

Отдельный блок посвящен планированию. В календаре можно объединять учебные и личные события, добавлять кружки и занятия с репетиторами, а также создавать списки дел с указанием времени и описания. В обновленной версии появилась функция повторяющихся событий – это удобно для регулярных занятий.

Сервис помогает вовлекать всю семью в учебный процесс. Пользователи могут делиться расписанием, заданиями и оценками, чтобы все были в курсе, а также поддерживать ребенка – например, похвалить его прямо в приложении.

Для родителей доступен формат регулярных отчетов: раз в две недели приходит сводка с информацией об оценках, пропусках, опозданиях и динамике среднего балла.

Дополнительно доступны цифровые инструменты: можно узнать расписание, задания и оценки с помощью голосового помощника Алиса, а также воспользоваться функцией «Где ребенок», позволяющей при согласии ученика увидеть его местоположение на карте. Сервис работает как в мобильной версии, так и в браузере, а также интегрирован в мессенджер МАХ – это позволяет объединить учебные материалы и общение в одном интерфейсе.

Пользователям доступна библиотека цифрового образовательного контента, который подбирают учителя: дополнительные задания, объяснения тем и учебные материалы. Контент соответствует санитарным нормам по времени работы за экраном, а интерфейс разработан с учетом требований к контрастности и удобен для глаз.

Приложение бесплатное и используется по желанию – оно дополняет существующие региональные образовательные решения. Доступ к данным есть только у родителя и ребенка, а информация из школы отображается исключительно с их согласия и не хранится в самом приложении.

Ежемесячная аудитория составляет около 5 млн пользователей, ежедневно приложением пользуются до 1,5 млн человек.