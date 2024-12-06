Более 10 Героев России, связанных с РТ, приняли участие во встрече в госпитале Бурденко

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В столичном госпитале имени Н.Н. Бурденко состоялась встреча Клуба офицеров и Клуба врачей при Полпредстве Татарстана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Участие в мероприятии приняли 12 Героев России, связанные с Татарстаном, в том числе семь участников СВО: Виталий Антонов, Борис Дудко, Иван Жарский, Михаил Марцев, Энвер Набиев, Артур Орлов, Айнур Сафиуллин. Также на мероприятии присутствовали Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалёв, Герой России Сергей Рыжиков (уроженец Бугульмы) и Герои России, участники боевых действий на Северном Кавказе: Владимир Алимов, Марат Алыков, Сергей Тулин.

Перед мероприятием состоялось возложение цветов к расположенным на территории госпиталя памятникам ветеранам медицинской службы и посещение Музея истории госпиталя. Затем полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин посетил бойцов СВО из республики, которые проходят лечение в медучреждении.

В начале встречи Ахметшин выразил благодарность руководству госпиталя за возможность проведения мероприятия, врачам и медперсоналу, которые спасают жизни военнослужащих. Он вручил им памятную медаль «100 лет со дня рождения Махмута Гареева», благодарственные письма.

«За каждой звездой Героя — труд подразделений, рот и полков. Каждая звезда — это встреча со смертью», — обратился полпред к Героям России.

Также участников встречи поприветствовали от руководства Генштаба Вооруженных Сил России, от Клуба офицеров.

Обратился к ним и отец Героя России Азамата Бердиева Фаиль Бердиев, который прибыл из Астрахани. Его сын удостоился высокого звания посмертно.

«В социальной сети под материалом о моем сыне написал русский парень: „Покойся с миром, брат! Мы — русские, с нами татары, а с ними Аллах!“ Вот именно за эти ценности воевали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны, и именно за эти ценности воюют сейчас наши братья и сыновья», — подчеркнул он.