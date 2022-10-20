Более тысячи участников собрал I Всероссийский слет школьных спортивных клубов в Казани

В Казани стартовал I Всероссийский слет школьных спортивных клубов. На него приехали более тысячи делегатов изо всех регионов страны. Форум нацелен на формирование у педагогического сообщества, работающего в сфере физической культуры и спорта, нового вектора по развитию спортивных клубов. С приветственным словом к собравшимся обратился министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Такие предметы, как физкультура, технология, музыка и ИЗО крайне важны для всестороннего развития школьников. Мы прекрасно понимаем, что в здоровом теле — здоровый дух. Важно на этом форуме обсудить важнейшие проблемы этой сферы, чтобы вы подсказали нам, что нужно дополнительно сделать. На этой площадке мы подведем определенные итоги и сделаем наметки на будущее. Нам важно услышать от вас, какая работа требует дополнительного внимания», — отметил министр.

Кравцов добавил, что в дальнейшем запланированы аналогичные встречи с учителями музыки, изобразительного искусства, технологии и ОБЖ. Они будут организованы в других регионах России.

В 2020 году была поставлена задача создать спортивный клуб в каждой школе страны. На сегодняшний день они работают в 74% образовательных учреждений, а число самих клубов достигает 30 тыс., сообщил Кравцов.

Особое внимание он уделил необходимости обновления материально-технической базы школьных спортивных клубов, а также вовлечения в работу этих организаций детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Необходимо расширять карты модулей по разным видам спорта и усиливать воспитательную работу путем популяризации достижений выдающихся российских спортсменов, вдохновлять ребят на занятия спортом», — заключил Сергей Кравцов.

Участников форума ждут примерно 20 мастер -классов, 20 тематических площадок и масштабная интерактивная выставка.

Именно в руках преподавателей физкультуры находится будущее всей страны. Таким мнением поделилась с собравшимися вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Благодаря учителям физической культуры каждому школьнику доступно движение к победе. Вы воспитываете в них выносливость, умение преодолевать трудности и постоять за себя, а также быть в команде. Именно к вам приходят самые трудные подростки, чтобы получить ответы на многие вопросы. В ваших руках будущее нашей страны», — уверена заместитель Премьер-министра РТ.

На пленарной сессии с участием Кравцова и Фазлеевой были награждены учителя физической культуры, добившиеся больших успехов в своем деле.