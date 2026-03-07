Более 1 тыс. татарстанцев оценили каталог сервисов «Жизненные ситуации» на Госуслугах

На портале «Госуслуги» по федеральному проекту «Государство для людей» национального проекта «Экономика данных» внедряют каталог жизненных ситуаций для граждан и организаций. Более 1 тыс. татарстанцев оценили удобство новых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Жизненные ситуации» объединяют необходимые услуги для людей и бизнеса в единый каталог и сокращают сроки получения госуслуг, число визитов в ведомства и объем собираемых документов. Понятный интерфейс и подробные инструкции адаптированы для пользователей любого возраста.

Среди доступных услуг:

- помощь в трудоустройстве и профессиональном обучении;

Сервис поможет найти работу, записаться на профориентацию, получить временное трудоустройство или психологическую поддержку. Платформа может быть полезна участникам СВО, выпускникам, предпенсионерам и безработным. На сайте также представлен список из более чем 2,2 тыс. вакансий.

- социальный помощник для жителей Татарстана;

Сервис «Забота» содержит информацию о мерах поддержки пожилых, малообеспеченных и граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. С помощью сайта можно подать заявление на получение 21 субсидии, включая пособие при рождении ребенка, льготы для многодетных семей, сирот и пенсионеров. Татарстанцы также могут заключить социальный контракт или стать участниками проекта «Алтын Еллар – Золотые годы».

- технологическое присоединение к инженерным сетям;

На сайте представлена подробная инструкция, как подключить объект к инженерным сетям, ускорить рассмотрение заявления и как посчитать стоимость услуги.

- установление публичного сервитута;

Сервис поможет установить публичный сервитут для:

- Прохода, проезда через участок, доступа к водным объектам, проведения мелиоративных работ (срок – до 15 рабочих дней).

- Отдельных целей (срок – от 20 до 30 рабочих дней).

- цифровая платформа отрасли экологии и природопользования;

Единая система сбора данных и обработки данных с экологическими показателями из разных источников: недропользователи, полевые лаборатории, датчики и мониторинговые станции. Пользователи видят результаты в интерактивных картах и графиках в режиме реального времени.