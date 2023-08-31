Более тысячи человек примут участие в благотворительном забеге в Зеленодольске

В Зеленодольске 3 сентября состоится первый благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!» в честь пятилетия проекта «Приют человека». Участие в нем примут более тысячи человек, а общий призовой фонд составит 100 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель попечительского совета «Приют Человека» Ильяс Гимадов.

«Все участники в зависимости от возраста и уровня подготовки будут пробегать разные дистанции. Детская гонка – 500 метров, и две взрослые – 1,5 км и 5 км», – рассказал Гимадов.

Участников забега будут бесплатно угощать пловом, для детей предусмотрена анимационная программа, конкурсы, розыгрыши и подарки.

«За участие в пробеге участникам необходимо будет внести символическую оплату. Все собранные средства будут направлены в помощь нуждающимся проекта „Приют человека“, — подчеркнул спикер, — Кроме того, каждый желающий сможет принести с собой одежду и передать нуждающемуся».

Деятельность организации направлена на социализацию людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отметил мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Проект „Приют человека“ был создан в нужное для жителей время. Это добрая акция, направленная на помощь нуждающимся. Мы благодарны руководителям за работу и за подход. Со своей стороны мы всецело будем поддерживать этот проект. Зеленодольск называют городом трех марафонов — бег, лыжи и плаванье. На территории города всегда проходит масса спортивных мероприятий», — пояснил Афанасьев, отметив, что в этом году в муниципалитете прошло более 300 спортивных событий, в которых приняли участие более 25 тыс. человек.

За пять лет в бесплатных пунктах горячего питания по всему Татарстану выдано более 1,5 млн порций еды нуждающимся, 37 тысяч человек получили ночлег и одежду, рассказал учредитель «Приют Человека» Азат Гайнутдинов.

«Сейчас в день более тысячи порций горячей пищи раздают людям, задействованы 14 павильонов в районах Казани, а по всему Татарстану – 10 тысяч, – добавил он. – Мы оказываем всестороннюю поддержку нуждающимся людям по различным вопросам: питание, ночлег, медицинская, юридическая помощь, трудоустройство и жилье. Протягиваем руку помощи каждому. Участников проекта привлекаем к субботникам в городе, также они слушают лекции о профилактике уличной преступности».