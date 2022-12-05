Более 1 млрд рублей СИБУР направит на модернизацию системы питания на предприятиях в РТ

Фото: пресс-служба СИБУРа

На модернизацию системы заводского питания на татарстанских предприятиях СИБУРа будет направлено более 1 млрд рублей. Уже семь столовых в Нижнекамске и Казани начали работать после реконструкции, рассказала Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель Центра управления регионом в Татарстане Сария Сабурская.

«В фокусе внимания уполномоченного по правам человека — обеспечение трудовых прав, в том числе сотрудников крупных промышленных предприятий. Мы проводим обучающие семинары-совещания для руководителей и кадровых работников организаций и предприятий по вопросам соблюдения трудовых прав граждан и находимся с ними в постоянном диалоге. Вопросы выплаты заработной платы, оформления трудовых договоров, охраны труда и архивного делопроизводства остаются актуальными и требуют особого внимания как со стороны работодателей, так и со стороны органов государственной и муниципальной власти республики. Одним из ключевых вопросов в части охраны здоровья работающих граждан является обеспечение качественным питанием. Здесь мы видим планомерную работу нефтехимиков. Недавно на „Нижнекамскнефтехиме“ и „Казаньоргсинтезе“ открылись столовые в новом формате. В СИБУРе сообщили, что в общей сложности на развитие системы питания на предприятиях в Татарстане будет направлено более 1 млрд рублей», — сказала она.

Фото: пресс-служба СИБУРа

По мнению омбудсмена, очень важно, что нефтегазохимическая компания задает тренд на улучшение условий труда для работников.

Систему питания СИБУР совершенствует в рамках программы улучшения условий труда сотрудников предприятий в Татарстане. После основательной реконструкции уже начали работать 5 столовых на «Нижнекамскнефтехиме» и 2 — на «Казаньоргсинтезе». Теперь у сотрудников есть комфортные условия приема пищи, расширенное и сбалансированное меню и лечебно-профилактическое питание. Оператором для системы питания с июня стала группа компаний «Бахетле».

Фото: пресс-служба СИБУРа

Отмечается, что после ремонта увеличилось количество посадочных мест и пропускная способность. Более 50% меню — это блюда для здорового питания. При этом все сотрудники, которые питаются за свой счет, могут воспользоваться скидкой 15%, а на полезные блюда она составляет 30%.

Переходя на новую систему, компания стремится увеличить количество работников, постоянно обедающих на предприятиях, — при этом средний чек остается тем же, но качество услуг повышается. В Нижнекамске за полгода работы число питающихся возросло более чем на 40%. В Казани цель — двукратное увеличение показателя.

Программы улучшений условий труда также включает транспорт, медицину, спецодежду и ремонт административных и бытовых помещений.