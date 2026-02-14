Более 1 млрд рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правительство Татарстана запускает четыре дорожных проекта общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Программа направлена на обновление автомобильной инфраструктуры региона.

Самые крупные вложения предусмотрены на участке трассы Камские Поляны – Шереметьевка с 10-го по 13-й километр. На эти работы направят почти 449 млн рублей, завершить их планируют к октябрю 2028 года.

Реконструкция дороги Канаш – Суык-Чишма обойдется примерно в 182 млн рублей. По контракту работы должны быть завершены к ноябрю 2026 года.

Еще один крупный проект – модернизация участка трассы Бугульма – Азнакаево. Его стоимость составляет 412,5 млн рублей, включая федеральные субсидии. Окончание работ также намечено на осень 2028 года.

Кроме того, 39 млн рублей выделены на ремонт магистрали Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Работы на этом участке должны завершиться к лету 2026 года.

Финансирование всех проектов обеспечивается за счет бюджета Татарстана и федеральной поддержки. Реализацию поручили государственному учреждению «Главтатдортранс».