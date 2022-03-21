Более 1 млрд рублей направят на антитеррористическую защиту школ и детсадов Казани

Свыше миллиарда рублей в 2022 году выделят на повышение антитеррористической защиты казанских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

«В этом году бюджетное финансирование по обеспечению антитеррористической безопасности выросло в 76 раз и составило 1 млрд 103 млн рублей. Основную часть этих средств в размере 897 млн рублей запланировано направить на установку и ремонт ограждений 186 школ, 177 детсадов, а также 13 учреждений дополнительного образования», – сообщил он.

Королев добавил, что также планируется установить новые КПП на въезде в 22 школу 1-й категории безопасности. Кроме того, планируется создание помещений для охраны с системой видеофиксации, охранной сигнализацией и тревожной кнопкой в стенах 53 школ, 140 детсадов и 22 учреждений дополнительного образования.

