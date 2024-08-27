Более 1 млн жителей Татарстана перешли на электронное налоговое уведомление

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» в России развивается переход государственных услуг в цифровой формат. Благодаря этому уже более миллиона жителей Татарстана пользуются услугой электронного налогового уведомления.

Как сообщают налоговые органы республики, на такой формат могут перейти все татарстанцы. Интересно, что электронные налоговые уведомления приходят раньше бумажных, все данные доступны в личном кабинете в любое время, а также такой способ информирования экономит бумагу и сокращает расходы на доставку.

Чтобы подписаться на получение электронного налогового уведомления, нужно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ» зайти в раздел «Уведомления» в настройках профиля и направить в налоговую инспекцию «Уведомление об отказе от получения документов на бумажном носителе».

Подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно в налоговом органе, получив регистрационную карту с логином и паролем, или в МФЦ, при этом регистрационная карта будет направлена на адрес электронной почты. Вход в Личный кабинет также доступен с помощью подтвержденной учетной записи Портала Госуслуг.