Более 1 млн человек подали заявления на единое детское пособие через Госуслуги

Более 1 млн граждан обратились за единой выплатой на детей через портал госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

«Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней», – сказано в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам и включает ряд выплат:

пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности;

выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до трех лет;

выплаты на детей от 3 до 7 лет;

пособие на детей от 8 до 17 лет.

В конце ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми. Как оно будет назначаться, каких семей коснется и сколько детей охватит, «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда по Татарстану.