Более 1,6 млрд рублей будет выделено на создание крымского центра селекции винограда

Для создания центра селекции винограда в Крыму дополнительно будет выделено более 1,6 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Отмечается, что новое подразделение площадью более 18 тыс. квадратных метров будет открыто на базе Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач».

Будут созданы новые научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, помещения для выращивания саженцев, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище.

Дополнительные средства для строительства потребовались из-за горного рельефа и сложных грунтов.

Кроме того, увеличилась протяженность инженерных сетей для обеспечения здания водой, газом и электричеством.

Открытие планируется в 2025 году.

Один из старейших научных центров РАН, институт виноградарства и виноделия «Магарач» с 1828 года занимается выращиванием винограда и производством винодельческой продукции.