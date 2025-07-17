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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 15:24

Боксеры Татарстана взяли первое место на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо»

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Боксеры Татарстана взяли первое место на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

На Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу, которые прошли в Санкт-Петербурге, команда «Динамо» Республики Татарстан заняла первое общекомандное место.

При этом в личном зачете татарстанцы взяли четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

По результатам выступления команды лучшим тренером на данном турнире признан Адель Зайнетдинов.

«Поздравляю боксеров Республики Татарстан и их личных тренеров со столь значимой победой», – заметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ и президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Выражаю особую благодарность руководству ФСО «Динамо» Республики Татарстан в лице председателя Асгата Сафарова (руководителя Администрации Раиса РТ – прим. Т-и) и первого заместителя председателя общества Салавата Гайсина за поддержку боксеров и в целом за активное динамовское движение в Республике Татарстан», – добавил собеседник агентства.

#бокс #фсо динамо рт
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