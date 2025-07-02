Боксеры из Татарстана завоевали четыре серебра на Первенстве России

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

В Сыктывкаре прошло Первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, которое собрало около 500 спортсменов из 74 регионов. По итогам турнира воспитанники боксерской школы Татарстана завоевали четыре призовых места:

2 место – Карина Сабирова , в/к 46 кг, (тренер Матвеев, г. Нижнекамск);

, в/к 46 кг, (тренер Матвеев, г. Нижнекамск); 2 место – Камила Хуснутдинова , в/к 51 кг, (тренер Салахов, г. Казань);

, в/к 51 кг, (тренер Салахов, г. Казань); 2 место – Разат Талипов , в/к 46 кг, (тренер Салахов, г. Казань);

, в/к 46 кг, (тренер Салахов, г. Казань); 2 место – Низам Тазиев, в/к 70 кг, (тренер Санников, Шимко, г. Нижнекамск).

«Поздравляем спортсменов и личных тренеров с достойным результатом. Не исключено, что наши ребята примут участие на Первенстве Европы в Сербии с 21 по 28 июля. Выражаем благодарность личным тренерам, в особенности – старшему тренеру сборной Нафису Мухамадееву за подготовку спортсменов. Также хотим отметить работу татарстанских судей на Первенстве России – Рамиля Бариева и Леонида Фомина», – поделился с журналистом «Татар-информа» заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, председатель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.

Проведение спортивных мероприятий соответствует целям национального проекта «Развитие физической культуры и спорта».