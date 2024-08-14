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Боксеры из Татарстана выступят на турнире к 100-летию Ленинградского «Динамо»
Сборная «Динамо» Татарстана отправится на Всероссийские соревнования по боксу «На призы Общества «Динамо». Спортивные состязания посвящены 100-летию Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации Общества «Динамо».
Как сообщает Минспорт РТ, команду татарстанского «Динамо» готовят тренеры Адель Зайнетдинов, Ленар Ахметгалеев и Рамиль Бариев. Возглавит спортивную делегацию Республики на турнире официальный представитель ОГО ФСО «Динамо» РТ, мастер спорта СССР Фарит Гаптуллин.
Сами соревнования проведут с 20 по 24 августа в КСК «Арена». В них поучаствуют аттестованные сотрудники и военнослужащие Федеральных органов исполнительной власти, гражданские служащие Федеральных органов исполнительной власти, другие члены общества «Динамо».
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