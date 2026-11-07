Боксерская гастроль Казани: как в столице Татарстана определили чемпионов мира

Накануне, «Баскет-холл» сменил баскетбольную прописку на ринг и перчатки - там прошел вечер бокса. Турнир международный, а на кону были звания чемпионов мира по разным версиям. Выступили и татарстанцы. А получилось ли у них взять хотя бы один титул - рассказывает «Татар-информ».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония открытия

За окном около нуля, первый снег этой зимы бережно покрывает дороги столицы Татарстана, а в «Баскет-холле» с полудня настоящая жара - там проходил предварительный кард боксерского турнира.

За полчаса до церемонии открытия ещё идут предварительные бои, но все ждали пяти главных поединков этого вечера. Впрочем, и на официальной церемонии было что посмотреть - например, выступление танцевального коллектива. Не могу не отметить и целый вираж болельщиков с флагами - как выяснилось, это группа поддержки «Русской общины».

На ринге появляется легендарный анонсер Александр Загорский. Кто не знает, этот человек многие десятилетия объявляет в России бои прославленных спортсменов. Его еще называют «русским Майклом Баффером». Кстати, они чем-то схожи с американским коллегой. С приветственным словом прям с ринга ко всем обратился министр спорта республики Владимир Леонов:

«Сегодня праздник - День Конституции Республики Татарстан. Сегодня Татарстан процветает благодаря тем решениям, которые были приняты много лет назад. И этот боксёрский турнир, где участвуют лучшие спортсмены нашей страны, мы хотели посвятить нашему большому празднику. Я ещё хочу большое спасибо сказать нашему легендарному Александру Загорскому - он невероятный и олицетворение молодости, олицетворение Конституции Республики Татарстан.

Сегодня хороший вечер. Хочу. Чтобы получились те бои. Которые пройдут после открытия. Давайте поаплодируем всем ребятам, все, кто участвовал, все победители, я так считаю. Кстати, сегодня с нами здесь Фарид Абдулганиев - Председатель Государственного совета Республики. Это одно из первых его публичных мероприятий. Он очень любит бокс. В следующий раз обязательно приглашаем Вас на ринг, и начнём с вас. Всем только вперёд, только Алга», - сказал Леонов.

Фарид Абдулганиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кстати, сам Абдулганиев появился на ринге, но чуть позже. Сначала он посмотрел бой Амина Абдуллина, а потом вышел его поприветствовать и вручить пояс чемпиона мира по версии AFL. При этом был краток:

«Ребята, всем успехов. Пусть сегодня побеждает только сильнейший. С праздником», - сказал Абдулганиев.

Амин Абдуллин - впервые чемпион мира. Досрочно

А теперь давайте о боях. Волей жребия так получилось, что открывать эти пять титульных боев предстояло в полулегком весе. Там честь республики Татарстан вышел отстаивать Амин Абдуллин. Парень родом из Узбекистана, но уже давно живет в России и выступает за нашу республику.

Еще пару дней на пресс-конференции он говорил, что хочет выиграть красиво. Тем более, что это заход на его первый титул:

«Очень рад, что буду биться дома. Мой рекорд начался в Казани. Я хочу победить ярко, показать красивый бокс», – отмечал Абдуллин.

В соперниках - казах Кайсар Мамырхан. Но все завершается в третьем раунде - технический нокаут. И 21-летний россиянин надевает на себя заветный титул:

«Так получилось, так сложились обстоятельства. Видимо, соперник почувствовал мою разницу. Мне приятно, что я показываю высокий уровень. Да и поддержка была высокой, вышел заряженный. Был спокоен, но когда начал выходить на ринг - эта публика и эта поддержка очень взбодрили», - сказал Абдуллин «ТИ-Спорту».

Боксер признается - титул тяжелый. И о планах не боится говорить: впереди пару дней отдыха, а дальше он летит в Уфу, чтобы помочь своему товарищу Артуру Сухамгулову подготовиться к профессиональному бою, который пройдет за титул по версии IBF.

Шадрина победила и «We dont flay boxing» от Арсланова

Следом был еще бой Игоря Ионова против Максима Гузуна. Здесь Игорь уверенно победил. А дальше произошел, наверное, самый милый момент этого вечера - на ринг позвали его супругу Софью и они они узнали пол будущего ребенка. У пары будет мальчик.

И после такого момента, на ринг под хит Салавата Фахретдинова «Мине яратам» вышел Тимур Арсланов. Кстати, я не сразу заметил, он появился в футболке, надпись на которой гласила We dont flay boxing - что дословно переводится, как «Мы не сдираем кожу с бокса». Подчеркнем, что изначально он вообще готовился в Тульской области к чемпионату мира по кикбоксингу. Собственно, он и выступил на нем. Занял второе место, а через неделю приехал в Казань. Говорит, что времени почти не было, хватило только чтобы подвести вес и морально настроиться. Помогло - досрочная победа во втором раунде над Асылханом Келсынбай:

«Бой прошёл удачно, закончился в начале второго раунда. Соперник был из Казахстана. В целом, был готов на все шесть раундов, но рад, что бой завершился досрочно», - сказал Арсланов «ТИ-Спорту».

Тимур Арсланов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уроженец Бугульмы подчеркивает, что оппонент мало чем его удивил, разве что ударами и их жесткостью. А еще рассказал, что за него из Бугульмы приехал поболеть внушительный десант фанатов:

«Атмосфера на высшем уровне. Я тут выступаю уже три года. Из моего родного города приезжали люди поддержать меня. Эта атмосфера чувствуется и даёт больше мотивации», – делится Арсланов с «ТИ-Спортом».

По планам - взял паузу до января. Надо передохнуть а потом уже рассматривать дальнейшие карьерные перспективы. А вот, кто не знает, что такое отдых и проводит свой уже шестой бой за последний год - это еще одна представительница Татарстана Наталья Шадрина. Правда, здесь на карте стояли сразу три титула: по версии AFL (в первом полусреднем весе). по версии WFA, по версии WIBA.

Наталья Шадрина и Наталья Мезенцева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напротив нее - Наталья Мезенцева, представляющая Санкт-Петербург. Правда, она родом из Вологодской области. А еще подчеркнем, что это ее первый бой на профессиональном ринге. Но при этом, Шадрина, которая выходила на поединок под «Туган як», не смогла за четыре раунда отправить соперницу в нокаут. Но по очкам уверенно забрала победу - все решилось в четырех раундах.

«На самом деле, за мою короткую карьеру, это одна из самых непростых соперниц. Просто я опытная, но девочка хорошо обученная. На самом деле признаюсь, в последний момент мы сделали замену, потому что моя соперница не смогла приехать. Поэтому было всего четыре раунда, но мы готовились биться больше. Пришлось чуть-чуть подкорректировать планы. Но я ни о чем не жалею, получился очень красивый бой, очень конкурентный», - сказала Шадрина «ТИ-Спорту».

В двух заключительных боях вечера тоже без сюрпризов - Вадим Лубсанов единогласным решением судей обыграл представителя Таджикистана Азизбека Тоджиева. А Сергей Липинец техническим нокаутом в третьем раунде остановил Марка Урванова. Отметим, что Липинец - бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.