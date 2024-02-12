Боксер Кевин Джонсон: Я очень большой фанат Владимира Путина

Боксер Кевин Джонсон признался, что является большим фанатам Президента России Владимира Путина.

«Я очень большой фанат Владимира Путина. У меня очень много футболок с ним. Постоянно хожу в них на различные пресс-конференции и мероприятия. В моей коллекции около 12 штук», - цитирует Джонсона РИА «Новости».

Напомним, что недавно спортсмен получил российское гражданство. Теперь он выступит в рамках турнира по MMA с госфлагом РФ. Джонсон отметил, что выступить под российским флагом для него большая честь, более великого момента он не представляет.

Представлять Россию, быть принятым в эту страну – это счастье, говорит боксер. Именно ощущение счастья за выступление под российским флагом, как гражданина РФ, он и испытывает перед боем, рассказал Джонсон.

В активе 44-летнего Джонсона 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьи).