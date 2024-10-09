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Спорт 9 октября 2024 18:03

Боксер из Нижневартовска проведет бой против Уолтерса из Ямайки за титул чемпиона IBA

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Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев будет драться с экс-суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом из Ямайки. Российскому бойцу предстоит в этом поединке защитить пояс IBA. Бойцы встретятся на ринге 17 октября в Уфе в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который является частью программы форума «Россия — спортивная держава», пишет ugra-news.

Напомним, Батыргазиев стал обладателем титула IBA в декабре 2023-го на турнире в Дубае. Он получил его после боя с призёром Олимпийских игр кубинцем Ласаро Альваресом.

В Уфе Батыргазиеву впервые предстоит защитить свой титул. Ранее боксер участвовал в поединке в июле в Серпухове. Тогда он отправил в нокаут ирландца Джоно Кэрролла. Их драка продолжалась 9 раундов. По итогам боя россиянин получил пояс временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе. Сейчас за плечами Альберта 11 побед в 11 боях.

#бокс #уфа
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