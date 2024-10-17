Боксер из Нижневартовска о замене соперника: «Честно, это абсолютно неважно»

Фото: Telegram-канал Альберта Батыргазиева

Боксер-профессионал из Нижневартовска — 26-летний Альберт Батыргазиев, победитель Олимпиады в Токио, сегодня проведет бой со своим тезкой — филиппинцем Альбертом Пагарой, хотя изначально должен был встретиться с бывшим суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом. Об этом сообщает издание Ugra-news.ru.

Поединок пройдет в Уфе в рамках вечера бокса «Ночь чемпионов IBA», причем станет одним из основных противостояний шоу. Батыргазиев и Пагара будут спорить за пояс IBA в весовой категории до 60 килограммов. Замена соперника югорчанина вызвана травмой ямайского боксера.

«Каждый бой — это всегда новый путь. Всё всегда проходит по-новому. Вот и подготовка к этому бою не обошлась без сюрпризов. На днях я узнал, что у меня поменялся соперник. Честно, это абсолютно неважно. Я могу быстро перестроиться и адаптироваться к любому боксеру», — прокомментировал ситуацию Батыргазиев.

«Мы были в курсе, что всё может пойти не так, как мы планировали. Тренер подстраховался и в начале нашей подготовки уведомил моего нынешнего оппонента Альберта, чтобы он начал подготовку к бою. Если бы не сейчас со мной, то 3 ноября он выступил бы на другом шоу. Поэтому мой соперник тоже готовился», — добавил спортсмен.

«Я не так давно завершил свою любительскую карьеру, а там, как известно, важно уметь быстро перестраиваться по ходу турнира, что мы умеем делать, когда у тебя несколько соперников подряд, на протяжении двух недель ты можешь встретиться с пятью оппонентами. Ждите <...> красоту бокса, я обязательно постараюсь порадовать вас», — подчеркнул олимпийский чемпион.

Накануне состоялось взвешивание боксеров, Батыргазиев оказался чуть тяжелее оппонента — 59,9 килограмма против 59,8 килограмма у Пагары.

На счету у нижневартовца 11 побед в 11 поединках на профессиональном ринге, в том числе восемь нокаутом. Филиппинец же одержал 35 побед, в том числе 24 нокаутом, при одном поражении (тот поединок он проиграл восемь лет назад). Тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов рассказал РИА Новости, что Пагара — более опасный соперник для его подопечного, чем Уортерс.

В предшествующем бою Альберт Батыргазиев взял верх над ирландцем Джоно Кэрролом, отправив его в нокаут в девятом раунде. Благодаря этому он завоевал временный титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA.