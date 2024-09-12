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Общество 12 сентября 2024 11:20

Боксер из Челнов завоевал титул WBA Asia в тяжелом весе, кубок вручил Магдеев

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Боксер из Челнов завоевал титул WBA Asia в тяжелом весе, кубок вручил Магдеев

Боксер из Набережных Челнов Антон Зайцев завоевал титул WBA Asia в первом тяжелом весе. Поединок организовали в «Автограде».

Как сообщает «Матч ТВ», Зайцев дрался с боксером из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. По итогам 8 раундов челнинец одержал победу.

Интересно, что кубок Зайцеву вручил сам мэр города Наиль Магдеев, который тоже стал зрителем поединка.

«Сегодня в нашем городе состоялся масштабный праздник спорта. На вечер профессионального бокса приехали наши именитые олимпийские спортсмены, молодые и профессиональные боксеры. Бои получились зрелищными. Был рад вручить кубки — Игорю Свиридченкову и челнинцу Антону Зайцеву», — написал Магдеев в своем телеграм-канале.

фото: телеграм-канал Наиля Магдеева

#бокс #Набережные Челны #победа #Наиль Магдеев
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