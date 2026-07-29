Боксер Гассиев рассказал, кого боится в жизни

Фото: Руслан Колесников / IBA

Чемпион мира WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, кого боится в жизни и с кем готов подраться в следующем бою.

«Любой боксер, у которого есть титулы, — идеальный соперник для меня. Я уже не молод, не первый день в боксе, поэтому я никого не боюсь. Только свою маму (улыбается). Просто скажите мне дату, место и имя соперника — и погнали», — рассказал Гассиев в интервью MARCA.

Отметим, что 11 июля Гассиев победил немца Питера Кадиру нокаутом в шестом раунде.

Добавим, Гассиеву – 32 года. У него 36 боев в профессиональном боксе, одержал 34 победы и 2 поражения.