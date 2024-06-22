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Бокс, дзюдо, борьба на поясах: анонс десятого дня Игр БРИКС в Казани
В юбилейный день проведения в Казани Спортивных игр стран БРИКС разыграют медали в 7 дисциплинах: бокс, борьба на поясах, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, футбольное двоеборье, художественная гимнастика и фехтование.
Состязания по боксу сегодня пройдут не только среди мужчин в весовых категориях 54 кг и 46-48 кг, но и среди женщин 45-48 кг и 50 кг. Их примет казанский Центр бокса и настольного тенниса.
Борьба на поясах вольным стилем пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». Участвовать будут женщины весом 52 кг.
Сегодняшний день богат на различные единоборства, поэтому в «Татнефть Арене» разыграют еще и медали в дисциплине дзюдо среди женщин сразу в трех весовых категориях: 48, 52 и 57 кг.
Гребцы на байдарках и каноэ проведут заплывы на 1,5 км в Центре гребных видов спорта.
По художественной гимнастике соревнования пройдут как в групповых упражнениях, так и в индивидуальных программах. В «Баскет-холле» тем временем состоится футбольное двоеборье среди мужчин.
А групповой турнир по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах проведут на базе центра волейбола «Санкт-Петербург».
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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