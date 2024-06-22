Бокс, дзюдо, борьба на поясах: анонс десятого дня Игр БРИКС в Казани

Фото: minsport.tatarstan.ru

В юбилейный день проведения в Казани Спортивных игр стран БРИКС разыграют медали в 7 дисциплинах: бокс, борьба на поясах, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, футбольное двоеборье, художественная гимнастика и фехтование.

Состязания по боксу сегодня пройдут не только среди мужчин в весовых категориях 54 кг и 46-48 кг, но и среди женщин 45-48 кг и 50 кг. Их примет казанский Центр бокса и настольного тенниса.

Борьба на поясах вольным стилем пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс». Участвовать будут женщины весом 52 кг.

Сегодняшний день богат на различные единоборства, поэтому в «Татнефть Арене» разыграют еще и медали в дисциплине дзюдо среди женщин сразу в трех весовых категориях: 48, 52 и 57 кг.

Гребцы на байдарках и каноэ проведут заплывы на 1,5 км в Центре гребных видов спорта.

По художественной гимнастике соревнования пройдут как в групповых упражнениях, так и в индивидуальных программах. В «Баскет-холле» тем временем состоится футбольное двоеборье среди мужчин.

А групповой турнир по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах проведут на базе центра волейбола «Санкт-Петербург».

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.