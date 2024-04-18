«Бойся не суда, а судьи неправедного»: в Верховном суде РТ открылись юридические чтения

Сегодня в Верховном суде Татарстана состоялось торжественное открытие казанских юридических чтений, посвященных 160-летию судебной реформы в России. Мероприятие продлится два дня – за это время с докладами выступят несколько десятков научных деятелей, экспертов в сфере юриспруденции и судебной системы, а также преподаватели российских вузов.

Первым на открытии чтений выступил главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Тема сегодняшней конференции весьма актуальна и своевременна. Реформа судебной системы Российской империи была подготовлена выдающимися, глубокоуважаемыми нами предшественниками, выдающимися учеными, правоведами Российской империи того периода. Благодаря им судебная власть заняла высокое положение – главное место в разрешении хозяйственных споров, решении по уголовным и иным делам», – отметил Демидов.

Безусловно, в настоящее время роль судебной власти как никогда востребована. От правосудия зависит и доверие ко всем институтам государственной власти, отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников подчеркнул актуальность заявленной темы чтений.

«У нас широкое поле для дискуссий: целый ряд конференций, научных сессий, посвященных одному главному событию – 160-летию судебной реформы России. Несмотря на то, что мы говорим о реформе XIX века, принципы, заложенные ведущими правоведами того времени, актуальны и сейчас. Они имеют непосредственное практическое значение», – сказал председатель суда, выступая с приветственным словом.

Проводимые чтения направлены на правосознание общества и часть этого правосознания – судейское усмотрение, добавил Плотников

«Важный, на мой взгляд, элемент – это разделение судейского усмотрения от судейского произвола. Нужно четко понимать эти грани: где усмотрение, а где произвол. Потому что, к сожалению, как и прежде, знаменитое изречение: “Не бойся суда, а бойся неправедного судьи” сохраняет свою актуальность. Когда мы видим неправедный суд, мы понимаем, что не добьемся никаких целей, никакого успеха», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Председатель Верховного суда РТ Эдуард Каминский поприветствовал гостей, которые приехали издалека и поблагодарил их за внимание к научной дискуссии. В своем приветственном слове он затронул актуальность судебной реформы и подчеркнул, насколько она повлияла на развитие всей судебной системы в наши дни.

«Одним из основных моментов судебной реформы стал независимый и самостоятельный суд, созданный отдельно от исполнительной и административной власти, в равной степени предназначенный как для защиты частных и личных интересов населения, так и для укрепления государственной власти», – сказал Эдуард Каминский.

Еще одной площадкой мероприятия станет Казанский филиал Российского государственного университета правосудия. Там пройдет III Всероссийская конференция «Уголовная политика в условиях цифровой трансформации». На мероприятии будут зачитаны доклады на темы «Трансформация уголовно-правовой реальности под воздействием цифровизации», «Хищение денежных средств при получении кредита на другое лицо», «Противодействие преступлениям сексуального характера, совершенным с использованием сети Интернет» и многие другие.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В университете также пройдет X Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции регулирования правоотношений в гражданском праве и цивилистическом процессе» и круглый стол «Современные тенденции регулирования правоотношений в цивилистическом процессе».

В онлайн-формате пройдет Всероссийский научно-практический круглый стол «Россия и БРИКС: взаимодействие и перспективы». Затронут на чтениях и тему правового регулирования спорта – эта дискуссия станет заключительной и пройдет в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.