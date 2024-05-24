Бойцы ВС РФ развернули в Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих «Южной» группировки войск при освобождении Клещеевки в Донецкой народной республике. Бойцы развернули в населенном пункте флаг России и копию Знамени Победы.

На кадрах видно, как артиллерия наносит точечные удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села. Также показана работа операторов FPV-дронов, уничтоживших группу боевиков ВСУ, попытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Уничтожение операторами БПЛА и артиллерией техники ВСУ.