news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 14 февраля 2026 11:19

Бойцы ВС РФ обманули украинских офицеров, используя нейросеть

Читайте нас в
Телеграм

Бойцы ВС РФ обманули украинских офицеров, используя искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца с позывным Моздок, российские солдаты взяли в плен командира взвода ВСУ и обнаружили у него мобильник с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с другими офицерами в мессенджерах.

«В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть – мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже», – рассказал Моздок.

Это помогло еще на несколько часов сохранить доступ к ценной информации, однако затем противник связался с родственниками пленного и начал задавать личные вопросы, ответов на которые в телефоне не было. После этого аккаунт пленного быстро удалили из всех групповых чатов.

#СВО #ВС РФ #нейросеть
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026