Бойцы ВС РФ обманули украинских офицеров, используя нейросеть

Бойцы ВС РФ обманули украинских офицеров, используя искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца с позывным Моздок, российские солдаты взяли в плен командира взвода ВСУ и обнаружили у него мобильник с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с другими офицерами в мессенджерах.

«В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть – мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже», – рассказал Моздок.

Это помогло еще на несколько часов сохранить доступ к ценной информации, однако затем противник связался с родственниками пленного и начал задавать личные вопросы, ответов на которые в телефоне не было. После этого аккаунт пленного быстро удалили из всех групповых чатов.