Бойцы, воюющие в Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками СВО

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками СВО. Соответствующие документы подготовлены и подписаны, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Он также отметил, что правительство уже приняло меры поддержки для «защитников, задействованных в специальной операции», а также для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в приграничных районах, в частности в Курской области. «Президент указал на необходимость установить аналогичные выплаты, какие получают участники специальной военной операции», — напомнил премьер о поручении, данном Владимиром Путиным во время прямого эфира.

«Документы уже подготовлены и подписаны», — цитирует ТАСС.