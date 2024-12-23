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Бойцы, воюющие в Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками СВО. Соответствующие документы подготовлены и подписаны, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что правительство уже приняло меры поддержки для «защитников, задействованных в специальной операции», а также для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в приграничных районах, в частности в Курской области. «Президент указал на необходимость установить аналогичные выплаты, какие получают участники специальной военной операции», — напомнил премьер о поручении, данном Владимиром Путиным во время прямого эфира.
«Документы уже подготовлены и подписаны», — цитирует ТАСС.
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