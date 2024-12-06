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Бойцы «Витязя» показали казанским школьникам зарядку спецназовца и основы дзюдо
В гимназии №107 «Открытие» Ново-Савиновского района Казани прошли уроки мужества. Занятие со школьниками провели военнослужащие 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» войск Национальной гвардии Российской Федерации, представители сборной команды дзюдо Татарстана Даниил и Глеб Шишкины.
На встрече с воспитанниками секции дзюдо и самбо «Казанские тигры», действующей при гимназии, бойцы рассказали о значении слов долг, честь и Родина, а также о том, как они попали в спецназ, прошли срочную службу и чему научились за это время.
«Главное, мы научились разбираться в людях и грамотно реагировать на различные жизненные трудности. Нам помогла спортивная подготовка, а также дзюдо и самбо, навыки которых мы закрепляли и на курсах рукопашного боя. Спецназ и армия – это школа жизни. Всем мальчишкам рекомендуем отслужить и не бояться армии. А главное – всегда нужно хорошо учиться, вести здоровый образ жизни, больше читать и развиваться», – отметил Даниил Шишкин.
Также братья Шишкины показали ребятам утреннюю зарядку спецназовца и повторили с первоклашками основы дзюдо, которые они изучают в настоящее время на уроках проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо».
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