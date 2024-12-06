Бойцы «Витязя» показали казанским школьникам зарядку спецназовца и основы дзюдо

Фото: Федерация дзюдо РТ

В гимназии №107 «Открытие» Ново-Савиновского района Казани прошли уроки мужества. Занятие со школьниками провели военнослужащие 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» войск Национальной гвардии Российской Федерации, представители сборной команды дзюдо Татарстана Даниил и Глеб Шишкины.

Фото: Федерация дзюдо РТ

На встрече с воспитанниками секции дзюдо и самбо «Казанские тигры», действующей при гимназии, бойцы рассказали о значении слов долг, честь и Родина, а также о том, как они попали в спецназ, прошли срочную службу и чему научились за это время.

«Главное, мы научились разбираться в людях и грамотно реагировать на различные жизненные трудности. Нам помогла спортивная подготовка, а также дзюдо и самбо, навыки которых мы закрепляли и на курсах рукопашного боя. Спецназ и армия – это школа жизни. Всем мальчишкам рекомендуем отслужить и не бояться армии. А главное – всегда нужно хорошо учиться, вести здоровый образ жизни, больше читать и развиваться», – отметил Даниил Шишкин.

Фото: Федерация дзюдо РТ

Также братья Шишкины показали ребятам утреннюю зарядку спецназовца и повторили с первоклашками основы дзюдо, которые они изучают в настоящее время на уроках проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо».