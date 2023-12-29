Бойцы «Тимера» записали поздравление для татарстанцев от пленных ВСУшников

Бойцы именного батальона «Тимер» записали видеопоздравление с украинскими пленными. Видеозапись появилась в Telegram-канале батальона.

«Поздравляю батальон "Тимера" с Новым годом. Очень хорошие ребята. Мы сдались в плен, они помогли нам выйти в безопасное место. Спасибо, пацаны! Победа за Вами», – сообщили пленные.