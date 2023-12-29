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Бойцы «Тимера» записали поздравление для татарстанцев от пленных ВСУшников
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Бойцы именного батальона «Тимер» записали видеопоздравление с украинскими пленными. Видеозапись появилась в Telegram-канале батальона.
«Поздравляю батальон "Тимера" с Новым годом. Очень хорошие ребята. Мы сдались в плен, они помогли нам выйти в безопасное место. Спасибо, пацаны! Победа за Вами», – сообщили пленные.
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