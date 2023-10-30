Бойцы «Тимера» поделились кадрами боя глазами оператора БПЛА на Ореховском направлении

Бойцы «Тимер» опубликовали кадры с места работы бойцов батальона на Ореховском в направлении Работино.

На видео бой глазами оператора БПЛА.

В «Тимер» рассказали, что нацисты на Брэдли подвозят новых ВСУшников и бросают их в мясорубку.

На каждом участке направления бойцы «Тимера» методично уничтожают боевиков.

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