Бойцы СВО записали видео с благодарностью активистам Менделеевска

Фото: скриншот видео

Видеообращение записали для волонтеров инициативной группы «Мы вместе» Менделеевского района Татарстана бойцы из полка №1232.

На видео бойцы благодарят менделеевцев за помощь: медикаменты, маскировочные сети, индивидуальные посылки.

«Ваша помощь нам очень необходима. Победа будет за нами», — говорят татарстанские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий.

«Военнослужащие передают слова благодарности волонтерам инициативной группы „Мы вместе“ и предпринимателям-благотворителям. Ждем вас дома здоровыми и с победой», — прокомментировал обращение глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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