Боец СВО вручил подарки школьникам из Челнов за письма на передовую

Участник спецоперации с позывным Бабон встретился с учениками школы №43 Набережных Челнов. Находясь в городе в краткосрочном отпуске, он решил поблагодарить школьников за весточки, полученные от них по акции «Письмо солдату».

Бабон рассказал, что письма ребят прибыли в его полк вместе с гуманитарной помощью. Такие послания, признался он, «трогают за душу, поднимают боевой дух». Поэтому бойцы решили отблагодарить школьников за добрые пожелания. Военнослужащий передал детям пакеты, внутри которых находились сладости, игровая карта, сертификаты в кинотеатр. Небольшие подарки поощрят ребят, позволят сохранить им стимул для дальнейшей поддержки защитников Родины.

«Они стараются тут, мы стараемся там. Мы делаем общее дело», – считает Бабон.

Челнинских школьников выбрали случайно, ведь письма, открытки и рисунки поступают на передовую из разных уголков России. Однако, подчеркнул военнослужащий, больше всего пожеланий они получают именно из Татарстана.

«Я написал пожелание солдату, чтобы он был всегда счастлив, всегда оставался добрым и жизнерадостным. И в этом письме я нарисовал голубя с ленточкой, что означает мир», – рассказал ученик школы №43 Максим Игнатьев.

Ралина Сахабутдинова уверена, что ей вместе с другими школьниками стоит продолжить писать письма солдатам. Это поможет им поддержать их, «чтобы они вернулись с победой».

Представитель волонтерского движения «Мы вместе» Светлана Гурлева поблагодарила учителей за патриотическое воспитание детей, а родителей за правильное направление, которое они придают мыслям ребят.

Кроме детей, военнослужащих поддерживает город и волонтеры. Последние отправляют продукты питания, сухой душ, газовые баллоны, ищут спонсоров.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Габдрашитовой