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Бойцы СВО в отпуске помогли выгрузить гумпомощь на нижнекамском пункте сбора
В Нижнекамске продолжают активно оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Все самое необходимое, при этом безвозмездно, военнослужащие могут получить по адресу: Химиков, 72б. Сегодня центр сбора гуманитарной помощи посетили бойцы, которые находятся в отпуске.
Боец с позывным Гимай сегодня один из первых посетителей центра сбора гуманитарной помощи. Военнослужащий по контракту сюда обращается уже в третий раз. Мужчина рад тому, что в Нижнекамске есть место, где солдатам могут помочь.
«Есть много того, что нам можно взять туда. Мы приходим сюда, помогаем. Мы с ребятами пришли в отпуск. Нас попросили помочь, мы пришли. Помочь загрузить, выгрузить», — рассказал военнослужащий.
То, что помогать пришли контрактники, было полной неожиданностью, говорит Лариса Орлова. Председатель СТОС за 2 года работы многих наших бойцов уже знает в лицо. Число бойцов, получивших здесь поддержку, огромное.
«Сбор гуманитарной помощи продолжается. На сегодняшний день наш пункт посетило 922 наших солдата, которым мы помогаем собрать все необходимое. Конечно, полный комплект даём, кто в первый раз уходит, заключившие контракт. Отпускники, мобилизованные, контрактники выбирают то, что необходимо», — рассказала Лариса Орлова.
У всех разные предпочтения. Многие берут всего понемногу. Выдают ребятам не только обмундирование. При желании можно взять лекарства или, например, мед и орехи. Все это собрано нижнекамцами.
Центр по сбору гуманитарной помощи продолжает свою работу. Оказать поддержку может каждый желающий. «Когда мы вместе, мы непобедимы», — убеждены волонтеры.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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