Бойцы СВО в отпуске обсудили с главой Нурлатского района вопросы фронта за чашкой чая

Военнослужащие, прибывшие в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции, встретились с главой района Дамиром Ишкинеевым. Беседа прошла в неформальной обстановке за чашкой чая.

Глава муниципалитета поинтересовался положением дел на передовой, самочувствием бойцов и их боевым настроем. «Для нас вы – настоящие герои, и ваша безопасность – наша общая забота. Все жители района следят за сводками, молятся за вас и верят в вашу скорейшую победу», – обратился он к военнослужащим.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В ходе встречи бойцы не только поделились впечатлениями от возвращения домой, но и обозначили актуальные потребности на линии боевого соприкосновения. Основным запросом стала помощь в приобретении беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня качественный дрон – это жизненно важный инструмент, “глаза” пехоты и артиллерии», – подчеркнули участники встречи, отметив, что квадрокоптеры остаются одним из самых востребованных и расходных видов техники.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Дамир Ишкинеев заверил, что озвученные вопросы будут проработаны в кратчайшие сроки. «Поддержка наших ребят была и остается приоритетной задачей. Мы понимаем важность технического оснащения, вопрос по приобретению квадрокоптеров будет решен оперативно», – сказал он.

Военнослужащие поблагодарили руководство района и жителей за постоянную помощь. «Возвращаться туда, где тебя ждут, – бесценно. Такие встречи дают мощный эмоциональный заряд. Помощь тыла сейчас необходима как воздух, и мы надеемся, что с дронами нам помогут – это сохранит не одну жизнь», – отметил боец с позывным Сувар.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Он рассказал, что служит командиром роты и отправился в зону СВО добровольцем в 2024 году, имея за плечами опыт участия во второй чеченской кампании.

По его словам, современный характер боевых действий существенно изменился, и роль беспилотников постоянно возрастает.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Во время отпуска военнослужащий планирует не только провести время с семьей, но и встретиться с юнармейцами, а также провести уроки мужества для учеников городской школы №1, которую сам окончил.

Встреча завершилась общим памятным фото с руководством района.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой