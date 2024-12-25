Бойцы СВО смогут покупать комплектующие для БПЛА на военном маркетплейсе

У бойцов СВО появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов и других изделий в зоне СВО.

Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сделали “военный маркетплейс” совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет», – рассказал Сидякин.

Проект даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок.

«Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое», — сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

Запуск такого маркетплейса — важный и нужный шаг для повышения боеспособности наших подразделений, считает депутат Госдумы Илья Вольфсон.

«Возможность быстро и удобно получать комплектующие для БПЛА и другого оборудования решает многие задачи прямо в зоне СВО. Мы сами регулярно отправляем такую технику на передовую и знаем, что сегодня это буквально самый востребованный ресурс — расходник номер один. Главное, чтобы эта система была хорошо защищена и сохраняла высокую конфиденциальность», – подчеркнул парламентарий.

Ранее активист татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» заключил контракт с Минобороны. Он отправился на СВО в качестве оператора БПЛА.

«Такое решения я принял вернувшись с поездки в Лисичанск в составе гуманитарной миссии «Единой России», когда местные жители, увидев нашу делегацию, благодарили Татарстан за помощь. Это очень важно, поддержать жителей новых регионов, защищать свою Родину. А еще я помню подвиги моих родственников на фронтах Великой Отечественной войны. Мы не должны подвести наших предков в ответственный момент для страны», – заключил активист