Бойцы СВО провели урок мужества в Болгарской школе-интернате для особенных детей

В Болгарской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями прошел урок мужества, на который пригласили бойцов специальной военной операции, находящихся в краткосрочном отпуске. Инициатором встречи выступила воспитатель Ольга Лисюк.

Тема СВО очень близка женщине — она ждет сына домой и уверена, что он вместе со своими товарищами приближает победу.

«Встреча с реальными участниками спецоперации очень важна. Мы собрались не просто поговорить, а узнать правду от людей, которые находятся там, которые защищают нас. Россия всегда славилась героями. А эти парни — герои нашего времени», — говорит Ольга Лисюк.

Фото: Ольга Стрелова

Бойцы коротко рассказали о себе, о том с какими трудностями приходится сталкиваться, о боевых товарищах и многом другом.

«Всей душой скучаем по родным, по дому. Хочется поскорее вернуться домой, обнять всех. Вернемся только с победой, по-другому никак», — говорят парни.

Фото: Ольга Стрелова

В завершение мероприятия ребята крепко обняли солдат.

«Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, слушайтесь своих учителей и не сидите в телефонах. Ведь на свете так много хорошего», — пожелали ученикам бойцы.

Фото: Ольга Стрелова

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.

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Фото: Ольга Стрелова