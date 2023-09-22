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Бойцы СВО провели урок мужества в Болгарской школе-интернате для особенных детей
В Болгарской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями прошел урок мужества, на который пригласили бойцов специальной военной операции, находящихся в краткосрочном отпуске. Инициатором встречи выступила воспитатель Ольга Лисюк.
Тема СВО очень близка женщине — она ждет сына домой и уверена, что он вместе со своими товарищами приближает победу.
«Встреча с реальными участниками спецоперации очень важна. Мы собрались не просто поговорить, а узнать правду от людей, которые находятся там, которые защищают нас. Россия всегда славилась героями. А эти парни — герои нашего времени», — говорит Ольга Лисюк.
Бойцы коротко рассказали о себе, о том с какими трудностями приходится сталкиваться, о боевых товарищах и многом другом.
«Всей душой скучаем по родным, по дому. Хочется поскорее вернуться домой, обнять всех. Вернемся только с победой, по-другому никак», — говорят парни.
В завершение мероприятия ребята крепко обняли солдат.
«Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, слушайтесь своих учителей и не сидите в телефонах. Ведь на свете так много хорошего», — пожелали ученикам бойцы.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.
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Материал подготовлен при участии Ольги Стреловой.
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